"У Америки огромные проблемы". Новые убийства в США

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Четыре человека погибли в результате серии вооруженных нападений в Калифорнии, сообщили СМИ. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян высказал мнение, что подобные случаи отражают крайнюю нервозность, царящую в американском обществе.

Четыре человека погибли и двое получили тяжелые ранения в результате серии вооруженных нападений, произошедших в округе Ориндж в Калифорнии, подозреваемого удалось задержать, сообщил телеканал АВС7.

Как сообщается, 33-летний местный житель нападал с ножом на прохожих, работников различных офисов, а также на посетителей автозаправки. Он был задержан после того, как напал на охранника магазина и завладел его пистолетом. Мотив нападавшего пока не установлен.

В минувшие выходные в результате двух случаев массовой стрельбы в США погиб 31 человек, десятки получили ранения. Трагические инциденты произошли в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго.

Неделей раньше вооруженный человек застрелил трех человек на местном фестивале в Гилрое, штат Калифорния.

Политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобные случаи отражают общую нервозность, царящую в американском обществе.

"Внутри Соединенных Штатов складывается очень серьезная, очень опасная ситуация. Там сейчас сгусток противоречий ? социальных, политических, экономических, расовых, национальных, религиозных. Америка раздирается пополам ? посмотрите, как проходят дебаты по любому поводу, которые устраивают демократы, абсолютно радикальные взгляды там высказываются, в кампусах университетов проходят протестные действия… Общество радикализировано, наэлектризовано во всех отношениях. Огромные проблемы, и Америка не знает, как их решать", ? сказал Рафаэль Ордуханян.

Он полагает, что решать эти проблемы США будут за счет поиска "внешних врагов".

"Мы должны в этих условиях ожидать усиления русофобской направленности, как это ни странно. Потому что "гасить" ситуацию в США будут за счет внешнеполитических факторов. Опять появятся "внешние враги", которые "дестабилизируют Америку", такая она у них хрупкая. Венесуэла, Иран, Китай, Россия ? опять будет разыгрываться эта карта", ? считает Рафаэль Ордуханян.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/