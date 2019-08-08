"Были предпосылки"

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Представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на здравомыслие всех сторон в Киргизии. Политолог Павел Фельдман высказал мнение, что причиной драматических событий под Бишкеком стала нечеткость политической конструкции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на здравомыслие и ответственность всех сторон в Киргизии на фоне ситуации с попыткой задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

"Я хотела бы пожелать, может быть, немного отойдя от своей ипостаси официального представителя, просто как человек, у которого есть друзья и знакомые в Киргизии... здравомыслия и ответственности", ? заявила Захарова.

В среду вечером спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Сторонники бывшего лидера оказали сопротивление, задержать Атамбаева не удалось. Как сообщалось, в результате столкновений 52 человека получили ранения, один спецназовец погиб.

Ранее парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента. Речь идет о незаконных действиях коррупционной направленности. Атамбаев назвал обвинения "абсурдными".

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман высказал мнение, что предпосылки к нынешнему кризису были заложены ранее.

"В Киргизии разворачивается необычная история. Не привыкли мы к тому, что операции спецназа бывают неудачными, чтобы такая важная и ответственная силовая структура, получив задание, возвращалась ни с чем. Но для этого были определенные предпосылки. В Киргизии в течение двух лет происходит транзит власти, и нынешний глава государства Жээнбеков воспринимался как преемник Атамбаева. В течение двух лет сохранялась неясность и нечеткость политической конструкции. Видимо, Атамбаев считал, что сможет оказывать определенное влияние на ситуацию в стране… Очевидно, этот арест был призван поставить точку, но пока не удалось", ? сказал Павел Фельдман.

Алмазбек Атамбаев передал власть своему ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела, сам Атамбаев подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства заявляет, что все обвинения носят политический характер.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/