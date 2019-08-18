Мужчина из-за врачебной ошибки ожил на собственных похоронах

/В мире/

Присутствующие на похоронах 20-летнего Мохаммеда Фуркана из индийского города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, заметили, что "покойник" двигается.

Мужчина получил тяжелые травмы в результате аварии, после чего 24 июня в больнице его объявили мертвым, сообщает информационный портал NDTV.

Брат Фуркана Мохаммед Ирфан рассказал, что семья заплатила 700 тысяч рупий (264 тыс. грн) за лечение в частной больнице. "Но как только мы сказали, что деньги закончились, они объявили его мертвым", – добавил индиец.

Как сообщается, во время похорон, когда тело мужчины Фуркана уже готовились поместить в могилу, родственники обратили внимание, что он дергается.

Мужчину немедленно доставили в другую больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам врачей, он находится в критическом состоянии, но его мозг "однозначно жив". "У него есть пульс, артериальное давление, его рефлексы работают", – отметил один из медиков.

Главный врач города, доктор Нарендра Агарвал заявил, что инцидент будет тщательно расследован.

Источник: http://mixerino.ru/view/new/?utm_content=014d57f3ca9d89fb71fdd6e9c1065241&utm_source=freesource&utm_campaign=13&utm_term=&debug_ip=&utm_medium=