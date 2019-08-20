Эксперты оценили планы Украины и Турции по разработке ударного беспилотника

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Украина и Турция разрабатывают ударный беспилотник нового поколения, сообщили в "Укроборонпроме". В эфире радио Sputnik российские военные эксперты выразили сомнение в реализации этой идеи.

Первым совместным проектом госкомпании "Укрспецэкспорт" и турецкой компании Baykar Defence станет ударный беспилотный летальный аппарат нового поколения "Акинджи", сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Ранее "Укрспецэкспорт" и Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

"Ударный беспилотник нового поколения "Акинжи" разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен, в первую очередь, для вооружения как турецких, так и украинских вооруженных сил", – цитирует пресс-служба гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина.

По его словам, одно из главных преимуществ беспилотника – возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. Речь идет о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограмм, отметил он.

По данным пресс-службы, "Акинжи" относится к новому "тяжелому" классу беспилотников, он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 километров, имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более тонны вооружения и находиться в полете сутки. На вооружении БПЛА – управляемые ракеты, обычные и высокоточные бомбы.

В эфире радио Sputnik российские военные эксперты выразили сомнение в реализации этой идеи. Так, например, как отметил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, на Украине практически развалена военная промышленность и утеряны связи с российским оборонным комплексом.

"Есть такая поговорка: обещать – не значит жениться. Мы не первый раз слышим о том, что они могут создать ракеты, которые долетят до Москвы и прочее, но пока ничего подобного у них нет. И быть в принципе не может, потому что украинская промышленность практически развалена. Нет комплектующих, которые Украина получала из РФ, разорваны связи с российским оборонным комплексом, а сама Украина ничего создать не в состоянии. Она заключила контракты, например, с Таиландом, с Ираком на поставку своей бронетехники, но до сих пор не может выполнить эти контракты. И даже сотрудничество с Турцией в создании такого ударного крупного беспилотника ничем Украине не поможет – возможности реализовать технологии у Украины нет", – считает Виктор Литовкин.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов, в свою очередь, отметил, что за последние пять лет Украина не создала ничего выдающегося.

У них порой новые танки, которые они якобы создают, до линии столкновения в Донбассе не доезжают. Что говорить о таком беспилотнике. Для его создания необходим высокий уровень квалификации и научных работников, инженеров, и рабочих, которые его изготовляют. За последние годы на Украине большое количество специалистов покинули страну. Поэтому – маловероятно. За последние пять лет Украина не создала ничего такого, что бы обозначило какой-то прорыв в военно-техническом плане: ни танка, ни самолета. И вдруг – беспилотник. Сомневаюсь, что здесь что-то получится. Если они и будут что-то делать, то это будет копирование, не более того", – заключил Олег Глазунов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/