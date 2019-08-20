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В профсоюзе рассказали о состоянии здоровья похищенных моряков

Похищенные пиратами у берегов Камеруна российские моряки с судна «Мармалайта», вероятнее всего, находятся в Нигерии. Об этом сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.  Контакт с пиратами состоялся, но пока требования не предъявлены, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков. По его словам, моряки живы и здоровы.

«Со здоровьем там все хорошо. Похитители вышли на связь. Они просто сказали, что в целях профилактики, хотели бы иметь лекарства, прежде всего, от малярии, если потребуется. И еще они попросили комплекты той одежды, которая соответствует климатическим условиям. Сказали, что все живы, здоровы. Сейчас эти уроды высчитывают, сколько денег потребовать. Пока они не сказали о своих основных требованиях», - отметил Юрий Сухоруков.

Напомним, 15  августа на рейде порта Дуала пираты атаковали немецкое грузовое судно «Мармалайта». Оно следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска.  

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В мире

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В профсоюзе рассказали о состоянии здоровья похищенных моряков

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