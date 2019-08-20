Политолог: власти Киргизии решили "не церемониться" с Атамбаевым

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Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Алмазбека. В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал свой взгляд на ситуацию.

Первомайский суд Бишкека принял решение продлить срок ареста экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Слесарев.

"Он будет находиться под стражей до 26 октября", – сказал Слесарев.

По его словам, защита намерена обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, так как оно незаконно.

Отмечается, что выездное заседание суда о продлении меры пресечения Атамбаеву проходило в закрытом режиме в здании госкомитета нацбезопасности республики. Туда не пустили ни родственников экс-президента, ни его сторонников, ни представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что Атамбаев пробудет под стражей в СИЗО до 26 августа.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал ситуацию.

"Власть решила не церемониться, потому что, похоже, обе стороны не собирались церемониться, и власть просто выступила первой. К сожалению, в этом смысле киргизская политика пока не стабильна. Что касается сторонников Атамбаева, то они, похоже, не смогут раскачать ситуацию. Поскольку, если бы они это могли сделать, то, скорее всего, они это уже бы сделали – похода на Бишкек ждали на следующий день после ареста Атамбаева", – сказал Дмитрий Журавлев.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. На следующий день столкновения сторонников экс-президента и силовиков возобновились и продолжались до утра, несмотря на то, что сам Атамбаев сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого против членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/