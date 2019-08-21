"Слили за недорого". Военный эксперт об активности НАТО вблизи границ РФ

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Обстановка на западных рубежах России остается напряженной, поэтому сейчас реализуются меры по их укреплению, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik прокомментировал активность НАТО в Восточной Европе.

Обстановка на западных рубежах остается напряженной, поэтому Россия "реализует комплекс мер" по их укреплению, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"(Ситуация ? ред.) характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией", ? пояснил он на заседании коллегии министерства.

До конца года в Западном военном округе (ЗВО) пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения, сообщил министр, заявление которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, ЗВО получит более 1,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники.

Сейчас основные усилия командования округа, по словам Шойгу, сосредоточены на подготовке российско-белорусских учений "Щит Союза ? 2019", которые пройдут 13-19 сентября. Шойгу подчеркнул, что мероприятия носят "исключительно оборонительный" характер.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik прокомментировал активность НАТО в Восточной Европе и Прибалтике.

"НАТО и отдельные страны альянса, в том числе США, особо и не скрывают цели, которые они преследуют. В странах Прибалтики и других странах Восточной Европы создается инфраструктура для наращивания средств и сил, проводятся учения, а самое главное ? создается система управления, которая может быть использована в случае прямого военного конфликта. Естественно, все это не может не вызывать ответных действий России", ? сказал Александр Жилин.

Он отметил, что действия Москвы носят, по сути, зеркальный характер и являются ответом на соответствующие шаги НАТО.

"Я думаю, что ответная реакция Россия должна несколько образумить, прежде всего, европейские страны. Если народы этих стран находятся сейчас под влиянием пропаганды и не понимают, что, прикрываясь этими странами, США размещают на их территории ударные силы против России, то рано или поздно, они, надеюсь, это поймут. Как поймут и то, что их политические элиты за недорого "слили" безопасность своих народов", ? заключил Александр Жилин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/