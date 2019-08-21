"Слили за недорого". Военный эксперт об активности НАТО вблизи границ РФ
Обстановка на западных рубежах России остается напряженной, поэтому сейчас реализуются меры по их укреплению, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik прокомментировал активность НАТО в Восточной Европе.
Обстановка на западных рубежах остается напряженной, поэтому Россия "реализует комплекс мер" по их укреплению, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"(Ситуация ? ред.) характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией", ? пояснил он на заседании коллегии министерства.
До конца года в Западном военном округе (ЗВО) пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения, сообщил министр, заявление которого цитирует РИА Новости.
Кроме того, ЗВО получит более 1,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники.
Сейчас основные усилия командования округа, по словам Шойгу, сосредоточены на подготовке российско-белорусских учений "Щит Союза ? 2019", которые пройдут 13-19 сентября. Шойгу подчеркнул, что мероприятия носят "исключительно оборонительный" характер.
Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik прокомментировал активность НАТО в Восточной Европе и Прибалтике.
"НАТО и отдельные страны альянса, в том числе США, особо и не скрывают цели, которые они преследуют. В странах Прибалтики и других странах Восточной Европы создается инфраструктура для наращивания средств и сил, проводятся учения, а самое главное ? создается система управления, которая может быть использована в случае прямого военного конфликта. Естественно, все это не может не вызывать ответных действий России", ? сказал Александр Жилин.
Он отметил, что действия Москвы носят, по сути, зеркальный характер и являются ответом на соответствующие шаги НАТО.
"Я думаю, что ответная реакция Россия должна несколько образумить, прежде всего, европейские страны. Если народы этих стран находятся сейчас под влиянием пропаганды и не понимают, что, прикрываясь этими странами, США размещают на их территории ударные силы против России, то рано или поздно, они, надеюсь, это поймут. Как поймут и то, что их политические элиты за недорого "слили" безопасность своих народов", ? заключил Александр Жилин.
Источник: https://radiosputnik.ria.ru/