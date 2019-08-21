"Прагматичная цель". Аналитик о предложениях по возвращению к формату G8

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Президент Франции Эммануэль Макрон связал возможность возвращения к формату G8 с ситуацией на Украине, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин высказал свою точку зрения по этому вопросу.

Франция приняла к сведению желание США реинтегрировать Россию в "Большую восьмерку" в следующем году, заявил президент республики Эммануэль Макрон. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник. По его словам, возвращение России в "Большую семерку" зависит от прогресса в политическом процессе на Украине.

"Мы приняли к сведению, что американцы хотят реинтегрировать их в следующем году. Украина очень важна. В этом контексте может потребоваться некоторый прогресс", – сказал источник.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сказал, что не будет возражать против возвращения России в группу и возобновления работы G8.

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключил восстановления G8, однако отметил, что это "не самоцель".

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.

На этой неделе в Биаррице пройдет саммит G7. СМИ писали, что на нем могут поднять вопрос о возобновлении формата G8.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин высказал свою точку зрения по этому вопросу.

"С моей точки зрения, предложения о превращении G7 в G8, имеют под собой совершенно прагматичную цель: отвязать Россию от Востока – от Китая, от Индии – и заманить в "ласковые сети" Запада. Эта бесхитростная комбинация, которую озвучивают сегодня лидеры "Большой семерки", вряд ли возможна, потому что совершенно очевидно, что ценности России и Запада не совпадают. А за последние пять лет между нами вообще какая-то пропасть образовалась. И вряд ли эта пропасть преодолима без строительства мощного моста, в котором были бы заинтересованы обе стороны. Теоретически возможно участие России в саммите, но в формате G7 плюс Россия. Но никак не G8. А вообще предпочтительно, чтобы состоялся форум G7 плюс Россия, Индия, Китай", – считает Павел Шипилин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/