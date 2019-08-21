"У Киева не было выбора". Эксперт о заявлении Кравчука про ядерное оружие

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Леонид Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Казаков прокомментировал слова первого украинского президента.

Киев был вынужден отказаться от ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций со стороны США, заявил в эфире "24 канала" экс-президент Украины Леонид Кравчук.

"Нас поставили прямо перед выбором – или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции", – сказал политик.

Он добавил, что кроме внешнего давления были и внутренние проблемы, прежде всего – экономические, поскольку денег на содержание огромной армии не было.

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой". Он отметил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны.

Директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков в эфире радио Sputnik прокомментировал нынешнее заявление экс-президента Украины, отметив, что у Киева не было никакого выбора в отношении ядерного оружия.

"Что касается выбора, то у Киева его, конечно, не было. Для США вопросы неподконтрольного, непредсказуемого существования ядерного оружия – это запредельно для понимания. И впоследствии все могли убедиться в том, что оружие, которое осталось на Украине, потом "всплывало" в самых неожиданных местах по всей планете. Что касается факта оказанного давления, то по политической логике, это давление, конечно же, было. И должно было быть. Поскольку это не те вещи, которые можно передавать в руки тогда еще непонятного политического субъекта. А как впоследствии выяснилось, еще и непредсказуемого. Поэтому Кравчук, думаю, говорит правду. Но от этого признания ни жарко ни холодно. Это давно свершившийся факт. То, что Киев пытается торговать этим фактом, спустя десятилетия, выглядит смешно. Никакого политического значения это заявление к текущей повестке не имеет", – сказал Александр Казаков.

После распада СССР Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Он состоял из 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с документом, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/