Политолог: в обмене заключенными между Украиной и РФ "есть парадокс"

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Адвокат рассказал о подготовке обмена трех находящихся на Украине россиян. В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал эту информацию.

Россияне Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ, дата обмена пока неизвестна, сообщилРИА Новости адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, подзащитные Баранов и Одинцов "готовятся принять участие в предстоящем обмене". Адвокат надеется, что это произойдет "очень скоро".

Еще один россиянин, Евгений Мефедов, также заявлен для участия в обмене.

Однако процедура оформления еще не завершена, отметил адвокат.

"Сегодня (в четверг – ред.) должно состояться заседание в Центральном районном суде города Николаева, в котором ему изменят меру пресечения на личное обязательство, тогда он сможет выехать на пункт сбора. Пока он находится в Одессе", – сказал Рыбин.

Баранов и Одинцов были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение.

В феврале 2018 года два районных суда Киева признали военных виновными в госизмене и дезертирстве, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы.

Россиянин Мефедов, а также украинец Сергей Долженков, проходившие по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, вышли из СИЗО Николаева 19 августа. Центральный районный суд Николаева постановил освободить их под залог в размере 135 тысяч гривен (5,3 тысячи долларов) за каждого.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал информацию о подготовке обмена трех находящихся на Украине россиян.

"Эта новость из разряда позитивных, но она, конечно, очень запоздала, потому что обмен должен был состояться раньше. Украина все это время просто оттягивала, поскольку если бы этот вопрос сдвинулся с места, то была бы позитивная динамика. Внутри этой ситуации есть определенный парадокс, связанный с тем, что в обмене участвуют украинские граждане, которых Киев фактически взял в заложники, как, например, (руководителя портала РИА Новости Украина) Кирилла Вышинского – была информация, что его тоже готовят к обмену. На Украине его считают своим гражданином, и фактически получается, что Киев берет в заложники собственных граждан для того, чтобы потом их поменять. Ситуация парадоксальная – какая-то средневековая практика. Но как бы там ни было, есть надежда на освобождение людей, которые стали жертвами политического кризиса на Украине", – сказал Семен Уралов.

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией. Он добавил, что хочет справедливого суда, а не помилования, так как считает себя невиновным.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/