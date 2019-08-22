Подозрительное совпадение. В Британии хотят снять фильм о Владимире Путине

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Телеканал Channel 4 намерен снять документальный фильм о президенте РФ Владимире Путине. В эфире радио Sputnik эти планы оценил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Британский Channel 4 снимет трехсерийный документальный фильм о президенте России Владимире Путине, говорится на сайте телеканала.

"Чтобы понять, что происходит в мире прямо сейчас, нужно понять Владимира Путина. Путин продемонстрировал свою стойкость как один из самых значительных политиков XXI века. Этот многосерийный фильм расскажет о том, как, будучи бывшим разведчиком, он заново определил политику и какое влияние это оказало на весь мир", – цитирует исполнительного продюсера ленты Джеймса Рогана РИА Новости.

Создатели планируют использовать архивные материалы и включить интервью с близкими к президенту людьми и теми, "кого сильнее всего затронули его действия".

"Фильм расскажет, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия создавалась через обостренное чувство предательства, гордости и злости и как ценности Путина экспортировались в разные части мира – от Крыма до Солсбери и Вашингтона", – отмечает британский телеканал.

Съемки фильма пройдут в России, США, Европе и Великобритании.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин высказал мнение, что подобные программы вполне могут оплачиваться определенными структурами на Западе.

"Планы британского телеканала подозрительно совпадают с общей направленностью заинтересованных групп влияния – в лице Госдепа, Пентагона, западных СМИ – к нездоровому вниманию к личности Владимира Путина с возможной целью его прямой дискредитации. Поэтому думаю, что инициатива британского канала не только конъюнктурна, но еще и хорошо оплачивается определенными структурами. Это не первый и не последний фильм о Владимире Путине. Думаю, что этот материал можно будет потом с интересом посмотреть и проанализировать", – сказал Алексей Мухин.

Интерес западной аудитории к личности российского президента, его мнению по самым разным вопросам международной повестки уже не раз был отмечен экспертами. Документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" недавно получил специальный гран-при на кинофестивале в итальянском городе Таормина. В 2017 году вышел четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который также имел успех у зрителей.

Вместе с тем, ранее в Великобритании на канале BBC вышло шоу, где в роли ведущего выступил мультипликационный персонаж, изображающий Владимира Путина. Передача получила негативные отзывы.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/