Эксперт: над антироссийскими санкциями "раздается погребальный звон"

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Украинский дипломат назвал встречу президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона "похоронами" антироссийских санкций. В эфире радио Sputnik профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин прокомментировал это заявление.

Встреча президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном стала "похоронной процессией" по антироссийским санкциям. Такое мнение в эфире телеканала "UA: Первый" высказал украинский дипломат Роман Безсмертный.

Он выразил недовольство позитивным характером прошедших переговоров двух лидеров.

Безсмертный обратил внимание на то, что, говоря о ситуации в Донбассе, Макрон использовал словосочетание "украинский кризис", а не "война".

По мнению дипломата, высказывания французского президента стали "похоронами" экономических ограничений против России.

"У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций", – подчеркнул он.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин прокомментировал это заявление.

"Может, не похороны, но погребальный звон раздается... Я думаю, что санкции будут еще продолжаться, но уже не в том виде, как было. Эта серия встреч (на высшем уровне – ред.) к этому и должна подвести. Даже администрация (президента США Дональда) Трампа проигрывает вариант приглашения Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году в США – за несколько месяцев до президентских выборов там. То есть теперь отношения с Россией во многом становятся козырем в дипломатической игре – это важно не только для Трампа, но и для Макрона, и для Европы. Тем более что в условиях грядущей мировой рецессии необходимо открывать и расширять рынки, чтобы удар экономического кризиса не был оглушительным. Санкции эффекта не дали, а вред нанесли всем сторонам. Из этого надо выходить", – сказал Илдус Ярулин.

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона прошли в понедельник, 19 августа, в летней резиденции французских президентов – форте Брегансон. Лидеры обсудили основные вопросы двусторонней и международной повестки дня, проблемы климата и освоение Арктики, а также ситуацию на Украине и вопрос возвращения России в G7.

В Кремле саммит назвали "насыщенным, доверительным и конструктивным".

После встречи Макрон написал в Facebook пост на русском языке, в котором заявил, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а Россия – "глубоко европейская страна".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/