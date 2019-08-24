Политолог прокомментировал публикацию Guardian с "российским Крымом"

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Британская газета The Guardian опубликовала снимок с фестиваля "Таврида" с соответствующей надписью. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, член ОП Республики Крым Денис Батурин, ситуация явно не вяжется с агрессивной политикой Великобритании в отношении России.

Ведущая британская газета The Guardian опубликовала фоторепортаж, в числе фотографий оказался снимок с фестиваля "Таврида".

В подписи к фотографии говорится: "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида – АРТ" недалеко от города Судак".

На Западе не признают результаты референдума, согласно которым Крым вновь стал российским регионом, и считают полуостров временно оккупированной украинской территорией. В Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.

В эфире радио Sputnik политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин высказал мнение, что нынешняя ситуация с подписью к фото – случайность, поскольку не вяжется с агрессивной политикой Великобритании в отношении России.

"Говорить о том, что Британия отменит санкции, признает Крым российским, я бы не стал. Публикация в британском издании с соответствующей подписью может иметь объяснение. Скорее всего, мы столкнулись с эксцессом исполнителя, то есть тот, кто формировал соответствующую подборку для издания, просто взял соответствующую иллюстрацию из российских СМИ – о том, что происходит в России, в том числе и в Крыму. Я бы не ожидал, что эта публикация является фактом признания Крыма российским со стороны Великобритании, которая в последние годы проводит яркую антироссийскую политику, формирует и создает такие поводы, которые затем используются антироссийски настроенным Западом. В частности, это явно сфабрикованное "дело Скрипалей"", – сказал Денис Батурин.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, как утверждает британская сторона, были отравлены в марте прошлого года в городе Солсбери. Лондон обвинил в нападении Москву, доказательства обвинения не были предъявлены. Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к пострадавшим.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/