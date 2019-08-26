Насколько опасна торговая война Китая и США для России? Мнение экономиста

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Российский рубль начал день с активного роста по отношению к доллару. Экономист Александр Абрамов в эфире радио Sputnik рассказал, как это связано с последним заявлением президента США про переговоры с Китаем.

Российская валюта начала день с активного роста к доллару на фоне общего прилива оптимизма на финансовых рынках, отмечает финансовый портал ProFinance.Ru.

Уточняется, что повод для роста рубля дал президент США. Как сообщило ранее агентство Reuters, Дональд Трамп заявил во французском Биаррице, что с его командой переговорщиков связывались представители Китая с предложениями возобновить переговоры. Трамп подтвердил готовность американской стороны сделать это.

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в эфире радио Sputnik объяснил, что любые новости, свидетельствующие об ослаблении американо-китайской торговой войны ? хорошая новость для российской экономики.

"В целом эта торговая война влияет на российскую экономику достаточно негативно, потому что за короткий период экономика не успеет адаптироваться к новым реалиям, а это (китайско-американское ? ред.) противостояние снижает спрос на сырьевые товары, которые экспортирует Россия. А это, соответственно, снижает валютную выручку страны и ведет к ослаблению рубля, падению фондовых индексов и так далее. Сумеет ли российская экономика адаптироваться к новым реалиям, если эта война затянется надолго ? это отдельный вопрос. А в краткосрочной перспективе это (оказывает ? ред.), конечно, негативное влияние", ? уверен Александр Абрамов.

Ранее Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год.

Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/