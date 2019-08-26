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Политолог: Порошенко опустился до "откровенно фантасмагорических" заявлений

Петр Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком. Это намерение экс-президента Украины оценил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов.

Над Донецком будет поднят украинский флаг, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. Так политик поздравил Донецк с Днем города.

"Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!", – написал он в Facebook.

Порошенко уже обещал то же самое в прошлом году.

Заявления экс-президента Украины по-прежнему не имеют никакого отношения к действительности, отметил в эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов.

"Порошенко уже не знает, какими способами вернуться в публичную политику. Поэтому он опускается до откровенно фантасмагорических заявлений, которые абсолютно оторваны от реальной жизни. Это свидетельствует только о том, что он погрузился в свою собственную виртуальную реальность, которая к истинной реальности не имеет никакого отношения", ? сказал Семен Уралов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В мире

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