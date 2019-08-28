Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского из-под стражи

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Киевский апелляционный суд решил освободить руководителя портала РИА Новости Украина Вышинского из-под стражи. Мера пресечения изменена на личное обязательство, журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию. Отмечается, что Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям назначен на 15 сентября.

Эмоции переполняют, но это еще далеко не конец, рассказал в интервью радио Sputnik адвокат журналиста Андрей Доманский.

«Эмоции переполняют… А что касается дальнейших моментов, давайте, чуть позже. Давайте, все будет последовательно и поэтапно. Есть вопросы, связанные с избранием меры пресечения - это один вариант. А есть второе, касаемо непосредственно рассмотрения его (Кирилла Вышинского – ред.) дела в суде, по которому он обвиняемый. Это другой вопрос», - отметил адвокат.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/