Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

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Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела восьми человек.

Коммерческое судно Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам. По словам представителя береговой охраны Моники Рочестер, на коммерческом корабле находились 39 человек, пять членов экипажа были эвакуированы. Причины возгорания пока не известны.

Рочестер рассказала, что пожар возник ночью, некоторые члены экипажа не спали, им удалось спрыгнуть с корабля и спастись, остальные в это время спали под палубой.Ранее телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что 34 человека погибли в результате пожара на судне у округа Вентура в Калифорнии.

Источник: ria.ru