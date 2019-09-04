Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к Brexit без сделки

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За восемь недель до ожидаемого выхода Великобритании из ЕС Еврокомиссия призвала страны союза подготовиться к «жесткому» Brexit. В среду, 4 сентября, комиссия опубликовала детальный список мер, которые государствам следует предпринять, чтобы поддержать компании, ведущие торговлю с Соединенным Королевством.

В пресс-релизе, распространенном Еврокомиссией, сказано, что Brexit без сделки принесет значительные трудности для граждан и бизнеса ЕС. И хотя наиболее серьезный негативный эффект ощутит на себе экономика Великобритании, другие страны сообщества также подвергнутся его влиянию.

Ранее в среду сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал способразрешения ситуации вокруг Brexit. По его мнению, таковым может стать проведение внеочередных парламентских выборов.

Британский парламент выступает против соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без сделки. Brexit должен был состояться 29 марта, но из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Теперь парламент намерен заставить Джонсона просить ЕС о переносе Brexit c 31 октября на более поздний срок, однако премьер последовательно заявляет, что намерен вывести страну из ЕС как со сделкой, так и без нее.

Источник: https://iz.ru/