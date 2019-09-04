Летчику Ярошенко в тюрьме США приходится лечиться пчелами

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Находящемуся в тюрьме США 50-летнему летчику Константину Ярошенко все еще не провели необходимое медицинское обследование. О визите врачей он просит уже около двух месяцев.

По словам супруги осужденного Виктории Ярошенко, у мужчины длительные боли в желудке и обострение артрита.

"Муж запросил обследование, чтобы выяснили, что с ним случилось, но пока никаких обследований не назначили, ничего не провели", - рассказала агентству ТАСС Виктория.

У летчика также большие проблемы с зубами. Запросы к руководству тюрьмы в Данбери, в том числе и от российских дипломатов, не приносят никакого результата.

"Ему нужна имплантации зубов, так как изначально сделали протезы пластмассовые, но муж говорит, в них не то что есть, а даже разговаривать невозможно", - поделилась супруга.

Женщина рассказала, что Константин настолько измучен, что вынужден прибегать к лечению артрита народными методами - с помощью пчел. Однако подобное вмешательство пока не принесло никакого результата.

Напомним, ростовчанин Константин Ярошенко отбывает 20-летнее наказание в тюрьме в Данбери (штат Коннектикут, США) за перевозку крупной партии наркотиков. Его арестовали в 2010 году в Либерии и далее экстрадировали в Америку. В августе 2018 года впервые за восемь лет заключения Ярошенко встретился с женой и дочерью.

Источник: http://www.panram.ru/