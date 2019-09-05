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Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Отправляющийся в отпуск пассажир сел за штурвал самолета после того, как командир лайнера не вышел на работу, что могло привести к задержке вылета на неопределенный срок.

Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу. Об этом сообщает Manchester Evening News.
По данным издания, пассажир Майкл Брэдли, который находился в отпуске и на этом рейсе собирался вылететь в Испанию, предложил свои услуги после того, как выяснилось, что пилот самолета не вышел на работу.

Источник: www.rbc.ru/

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Категория: Новости / В мире

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