Четверть военных моряков США страдает ожирением

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Пентагон назвал ожирение главной угрозой боеспособности ВМС США. В результате исследования, проведённого министерством обороны США, выяснилось, что на флоте эта проблема стоит острее всего.

Каждый четвёртый военный моряк США страдает ожирением. Избыточный вес влияет на сердечные заболевания, инсульты и другие проблемы со здоровьем. Может быть поставлено под угрозу исполнение служебных обязанностей и, соответственно, выполнение боевых задач. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на американское издание Washington Examiner.

По мнению отставного генерал-майора Томаса Споера, ожирение моряков является национальной проблемой, которая свидетельствует о кризисе здравоохранения США. Вряд ли эту проблему на флоте США можно рассматривать отдельно от здоровья всей американской нации.

Причиной ожирения эксперты считают большие порции еды, её высокую калорийность, нехватку физической нагрузки, а также пристрастие к энергетическим напиткам. Морякам с излишним весом гораздо труднее передвигаться по кораблю. Они быстрее устают. Им тяжело нести службу в полном снаряжении.

Для решения этой проблемы Пентагоном привлечены диетологи, расширяется пропаганда здорового образа жизни, делается упор на программы специальных физических упражнений.

Источник: https://regnum.ru/