Теракт 9/11: 18 лет спустя

/В мире/

Восемнадцать лет назад, 11 сентября 2001 года, в США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт. 19 террористов захватили 4 рейсовых пассажирских самолета. Два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра, третий – в здание Пентагона, четвертый упал в поле в штате Пенсильвания. Жертвами атаки стали почти 3000 человек, еще около 6000 получили ранения. По словам экспертов, тот трагический день стал поворотным не только в истории Америки, но и на Ближнем Востоке, и в Европе.

Как изменились отношения России и США после теракта, рассказал в интервью радио Sputnik политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

«Тогда началась тесная кооперация наших специальных подразделений, наших государств в области антитеррора. Сейчас эта практика ушла в прошлое. Может, с уходом Джона Болтона что-то и изменится, но сейчас эта кооперация практически сведена к нулю. Стоит напомнить, что именно американцы полтора года назад предупредили нас о теракте в Санкт-Петербурге. И это может быть отголосок того самого сотрудничества профессионалов, не политиканов, которые сейчас стоят у руля, а именно профессионалов, которые свели к минимуму потери и жертвы, которые могли бы быть», – считает Рафаэль Ордуханян.

Россия пыталась предупредить США о теракте 11 сентября, напомнил в интервью радио Sputnik член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.

«Принимают решения не спецслужбы, а политическое руководство. И представим себе, что дали «зеленый свет» информации нашей, предупреждающей о терактах. Если бы тогда американские спецслужбы сработали по нашему сигналу и обезвредили такой громадный теракт, что бы получили американцы? Простые американцы получили бы жизнь и спокойствие. А вот некоторые силы получили бы потепление отношений с Москвой, заголовки газет типа «Россия спасла Америку!». Но ведь определенные силы строят свою жизнь, бизнес и развитие на противопоставлении нас Америке, на том, что мы враги. А если мы не будем врагами, так у них все порушится», – считает Андрей Попов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/