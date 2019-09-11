Политолог о продлении санкций США за "вмешательство": началась "заваруха"

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Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы". Какого эффекта он от этого ждет, в эфире радио Sputnik предположил политолог Юрий Светов.

Американский президент Дональд Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы", сообщил Белый дом.

Указ с возможностью продления был подписан 12 сентября 2018 года.

"Хотя не было никаких данных в пользу того, чтобы иностранная держава смогла повлиять на результаты подсчета голосования на каких-либо выборах в США, иностранные державы исторически пытались использовать свободную и открытую политическую систему Америки", – пояснил Белый дом.

"Тот факт, что лица, находящиеся в полном составе или частично за границей США, могут вмешиваться или подрывать общественное доверие к выборам в США, в том числе и через незаконный доступ к инфраструктуре выборов и предвыборных штабов или через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, означает наличие необычной и экстраординарной угрозы национальной безопасности и внешней политике США", – говорится в заявлении.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что это именно США неоднократно вмешивались в выборы в других странах.

"После войны прошло почти 75 лет, и все эти годы ознаменованы наглым открытым вмешательством США в выборы во многих странах. У американцев такая форма обиды – как так, понятно, мы имеем право вмешиваться, а вы-то какое право имеете. К тому же, там опять началась какая-то заваруха, демократам все неймется, теперь они обвиняют Трампа в том, что он оказывает какое-то давление на украинские власти, чтобы те признали факты уже украинского вмешательства в выборы. Этот непрерывный клубок, уже третий год длится это разоблачение иностранного вмешательства и, видимо, вынуждает Трампа в какой-то мере хотя бы ритуальные шаги совершать, подписывать такого рода законопроекты, которые реально пока не влияют, но если что, в дискуссии можно вытащить", – сказал Юрий Светов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/