"Пусть в Раде не волнуются". Аналитик о курсе Украины в ЕС и НАТО

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Оппозиция в Раде заподозрила власти Украины в попытке свернуть с курса страны в ЕС и НАТО, новый вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба отверг эти обвинения. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политический аналитик Павел Шипилин.

Оппозиционная фракция "Европейская солидарность" в Верховной раде обвинила новое украинское руководство в намерении изменить курс страны на ориентацию в ЕС и НАТО.

При этом депутат Виктория Сюмар сослалась на слова вице-премьера Украины по евроинтеграции Дмитрия Кулебы в Брюсселе о "прагматичном подходе" в отношениях с ЕС и НАТО, поскольку Украина "не должна стоять под дверью и стучать в закрытые двери и умолять: "возьмите нас"".

Кулеба, в свою очередь, отверг обвинения депутатов и подчеркнул, что за рубежом договаривался об активизации сотрудничества с альянсом.

"Пишешь об этом пресс-релизы. В пресс-релизах просишь, чтобы процитировали то, что говорил во время всех встреч в НАТО:

"Евроатлантический курс Украины остается неизменным". Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель, и даже говорят, что уже с трибуны Верховной Рады меня раскритиковали. Я хочу сказать вам: люди, вы все равно прекрасны", – написал чиновник в Facebook.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин высказал мнение, что "обмен любезностями" украинских политиков указывает на неизменность взятого Киевом курса.

"Нет, конечно, никуда Украина не сворачивает. Заявления новых политиков, которых привел (президент Владимир – ред.) Зеленский, свидетельствуют о том, что курс Украины в НАТО, в ЕС сохраняется. Более того, новый глава МИД (Вадим Пристайко – ред.) еще до своего назначения называл Россию "агрессором". То есть никакого сближения, восстановления связей я не просматриваю – не верю, что это может произойти в ближайшее время. Запросом политикума Украины является именно интеграция с Западом. Хотя на самом деле все прекрасно понимают, что никакой Запад Украину не ждет – ни в ЕС, ни в НАТО. Но с этого курса Киев не свернет, потому что это приятно слышать, например, Соединенным Штатам Америки… Поэтому пусть в Раде не волнуются – дрейф Украины в сторону Запада будет продолжаться, она продолжит толкаться в закрытые двери Евросоюза и НАТО", – сказал Павел Шипилин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/