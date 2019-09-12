«Дякую за санкции»: Зеленский поблагодарил Австрию за антироссийские меры

Украина благодарна Австрии за санкции против России. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил на встрече с австрийским послом Гернотом Пфандлером, передает RT.

«Я также хотел бы поблагодарить Австрию за мощную санкционную политику в отношении России», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он выразил Пфандлеру благодарность за «помощь в преодолении последствий российской агрессии». Посол Австрии встретился с украинским лидером для вручения ему верительных грамот. Зеленский также принял верительные грамоты у французского, голландского, британского и эстонского послов.

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне госпереворота в Киеве и воссоединения Крыма с Россией. В ответ на захват активистами административных зданий в городах Донбасса, украинские власти начали так называемую АТО — антитеррористическую операцию. За пять лет войны более 1,5 млн человек бежали из региона в РФ и другие страны Европы. Конфликт унес жизни более 13 тыс. человек.

В конце зимы 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска не являются стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Тем не менее, украинские власти ввели против России санкции, называют Москвы «агрессором» и призывают страны Запада усиливать антироссийские ограничительные меры.

Однако двусторонние политические контакты между Австрией и Россией остаются весьма интенсивными даже в условиях конфронтации между РФ и западными державами. В прошлом году президент России Владимир Путин и тогдашний канцлер Австрии Себастиан Курц встречались три раза и неизменно выражали стремление к диалогу и конструктивному общению.

По словам Курца, Евросоюзу нужно предотвратить дальнейшее ухудшение отношений с Россией. Он также добавил, что в настоящее время между Россией и ЕС существует «огромная напряженность».

«Австрия и Евросоюз хотят более тесного сотрудничества с Россией. Наша страна намерена и в дальнейшем обеспечить мирное сосуществование на континенте», — заявил тогда он.

В начале июня 2019 года Владимир Путин заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, что Австрия является надежным партнером России.

«Даже в последние годы, несмотря на все сложности, не был оборван диалог — ни политический, ни в области безопасности, ни в области экономики», — отметил российский лидер. По его словам, у Москвы и Вены много «общих и совпадающих интересов».

Тогда же Путин провел переговоры с президентом Австрийской республики Александром Ван дер Белленом, в ходе которых было заявлено, что Вена будет поднимать вопрос о снятии антироссийских санкций во время своего председательства в ЕС. По итогам встреч был подписан ряд двусторонних договоров, в том числе — продлены поставки российского природного газа до 2040 года.

В мае Ван дер Беллен заявил, что кризис доверия между Европой и Россией разрешился. Поэтому австрийских депутатов национального парламента призвали «не демонизировать» Кремль.

Однако введенные в 2014 году и позже санкции ЕС отменять не собирается. В начале сентября комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал продление антироссийских индивидуальных санкций по Украине на полгода, срок действия санкций истекал 15 сентября, передает ФАН.

За пару месяцев до этого правительство Украины сообщило о продлении санкций в адрес России до 2021 года. Речь идет об эмбарго на ввоз товаров. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабинета министров, передает НСН.

При этом как политики — в России и Европе, — так и международные эксперты утверждают, что санкции не могут сильно навредить Москве. А от ограничения торговли и политического диалога с РФ страдают сами европейцы и украинцы.