Минюст США раскроет подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

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Министерство юстиции США раскроет юристам подозреваемого в деле 11 сентября, сообщает «ТАСС». Речь идет о помощнике смертников, угнавших самолеты. Решение было передано в федеральный суд в районе Манхэттен.

В этом суде рассматривают коллективный иск к Эр-Рияду от более чем 800 человек — родственников погибших и пострадавших. В 2017 году они подали иск к Саудовской Аравии, обвинив власти королевства в связях с террористами. В связи с важностью дела, в ФБР приняли решение рассекретить имя третьего подозреваемого и предать его имя представителям сторон.

В 2016 году Конгресс США преодолел вето президента Бараком Обамой и поддержал законопроект, разрешающий иск к Саудовской Аравии. Лидер США того времени написал письмо законодателям, объяснив угрозу от этих действия для Пентагона и военных, находящихся за рубежом.

Источник: www.mybryansk.ru/