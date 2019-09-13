Захарова: Абхазия и Южная Осетия состоялись как государства

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Россия не может обойти вниманием странную агрессивную риторику, которая исходит со стороны западных официальных лиц и со стороны западных СМИ по проблематике и реалиям на Южном Кавказе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президентские выборы в Абхазии свидетельствует о том, что республика состоялась как свободное и независимое государство, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

"Мы не можем обойти вниманием странную агрессивную риторику, которую слышим и со стороны западных официальных лиц, и со стороны западных СМИ по проблематике и реалиям на Южном Кавказе. Наши западные, особенно американские коллеги продолжают выдвигать с упорством обвинения в Адрес России, Абхазии и Южной Осетии. И вместо того, чтобы реально содействовать обеспечению мира и безопасности в Закавказье, делают все, чтобы наоборот, дестабилизировать ситуацию в регионе. Если говорить о конкретных фактах, то мы видим, как Грузию накачивают оружием, втягивают в военные блоки. При этом в Вашингтоне и в Брюсселе мотивируют это рассуждениями о некой стабильности этого государства и региона в целом, все время говорят о российской оккупации.

Захарова напомнила, что именно продавленное США решение Бухарестского Саммита НАТО в 2008 году о гарантированном вступлении Грузии в Североатлантический альянс было воспринято режимом Саакашвили, как прямой сигнал для агрессии в отношении Южной Осетии, которая в итоге привела к изменениям в регионе. Предпосылки этих изменений упорно игнорируются западными аналитиками и официальными лицами, отметила Мария Захарова.

"Реалии таковы, что Абхазия и Южная Осетия, опираясь на союзническую помощь России, которая гарантирует их безопасность, укрепляют свою государственность при остающихся проблемах. Они успешно развивают экономику, социальную сферу, внешнюю торговлю и международные связи. ВВП Абхазии за последние 10 лет удвоился и достиг показателя почти в 31 миллиард рублей в 2018 году", - рассказала Захарова.

Представитель МИД России подчеркнула, что за прошедшие годы и Абхазия, и Южная Осетия, серьезно пострадавшие от грузинской агрессии и экономической блокады, безусловно состоялись, как суверенные государства.

"Если наши западные партнеры и те, кто их информационно обслуживает, хотят понять реальную ситуацию в этих государствах, могут просто их посетить. Говорят, что у правды нет цены, но в данном случае она есть. Эта цена эквивалентна билету, который можно приобрести и доехать до Южной Осетии, до Абхазии и просто пообщаться с людьми, которые там живут – напрямую спросить у них, что они думают о ситуации в регионе и в своих странах, как они оценивают собственные реалии, а не додумывать всю историю до них. Еще раз хотела бы всем сказать, что несмотря на большое количество публикаций, которые содержат откровенную дезинформацию, и Абхазию, и Южную Осетию не просто можно, но и нужно посетить", - подчеркнула Захарова.

Источник: https://sputnik-abkhazia.ru/