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Путин в Анкаре примет участие в трехстороннем саммите по Сирии

В понедельник, 16 сентября, президент России Владимир Путин отправится в Анкару, где состоится трехсторонний саммит с Турцией и Ираном по Сирии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также глава государства проведет отдельные встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Такие саммиты проводятся регулярно и имеют целью содействие сирийскому урегулированию.

Источник: https://rg.ru/

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Категория: Новости / В мире

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