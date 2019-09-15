Рост цен заставляет американцев искать новые способы погашения автокредитов

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Согласно Отчету о состоянии американского рынка автокредитования за II кв. 2019 г. (State of the Automotive Finance Market report) от компании Experian, потребители исследуют все возможные способы сведения расходов к разумному уровню, включая увеличение срока кредита и вдумчивый выбор между новыми и подержанными автомобилями.

Один из наиболее примечательных способов снижения платежей по автокредитам – это выбор в пользу подержанных автомобилей. Заемщики категории надежные (prime) и самые надежные (super-prime) во II кв. взяли рекордное количество кредитов на подержанные автомобили, на их долю приходится более 57% кредитов на подержанные авто.

"В предшествующие годы большинство благонадежных заемщиков предпочитали новые автомобили. У таких машин более длительный срок гарантии, и они не требуют сразу значительных вложений в ремонт и обслуживание, – сказала Мелинда Забритски, старший директор Experian по автокредитованию. – Однако в ситуации роста суммы кредита как на новые, так и на подержанные машины, предпочтения покупателей изменились. Автодилеры должны следить за этими тенденциями, чтобы принимать информированные решения относительно будущего".

Переориентация на подержанные автомобили становится все более явной по мере роста средней суммы автокредита. По данным отчета, средняя сумма кредита на новый автомобиль составляет $32 119, тогда как средняя величина кредита на подержанное авто насчитывает $20 156. Ежемесячные платежи равняются $550 и $392 на новый и подержанный автомобиль, соответственно.

Из отчета также следует, что заемщики управляют платежами, продлевая срок кредита. Средние сроки кредита на новые и подержанные автомашины достигли рекордной величины. Для новых автомобилей средний срок кредита составляет 69,17 месяцев, а для подержанных – 64,82 месяца. Срок кредита увеличивается, а процентные ставки остаются на уровне свыше 6% для новых автомобилей и более 10% для подержанных.

Хотя некоторые знатоки отрасли неустанно беспокоятся о том, что заемщики не смогут выплачивать более значительные суммы, данные свидетельствуют об обратном. Просроченная задолженность во II кв. 2019 г. остается стабильной. Уровень просрочки в 30 дней снизился до 2,11% по сравнению с 2,12% во втором квартале 2018 г., а 60-дневная просроченная задолженность за этот же период слегка подросла – с 0,64% до 0,65%.