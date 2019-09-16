Главное уйти, а как ? неважно. Джонсон расставил приоритеты

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Борис Джонсон заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября, со сделкой или без нее. Политолог Наталья Еремина в эфире радио Sputnik оценила шансы британского премьера навязать Брюсселю свою точку зрения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ближайшее время Лондон и Брюссель смогут договориться об условиях выхода Британии из Евросоюза, но предупредил, что при отсутствии сделки с ЕС Великобритания все равно покинет объединение 31 октября. Об этом, как сообщает РБК, Джонсон написал в статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph.

"Если мы сможем добиться достаточного прогресса в ближайшие несколько дней, то я намерен отправиться на ключевой саммит (с ЕС – ред.) 17 октября и окончательно оформить соглашение, которое будет защищать интересы бизнеса и граждан по обе стороны Ла-Манша и по обе стороны границы с Ирландией", ? заявил премьер.

По словам Джонсона, он верит в то, что сторонам удастся добиться поставленной цели таким образом, что соглашение будет соответствовать как интересам Британии, так и интересам Европейского союза.

"Но не сомневайтесь в том, что если выгодную обеим сторонам сделку заключить не удастся, то королевство все равно покинет ЕС", ? написал Джонсон. Он добавил, что не является сторонником такого сценария, однако Великобритания к подобному развитию событий готова.

Джонсон опубликовал статью в преддверии встречи в Люксембурге с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, которая пройдет 16 сентября.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина считает, что Борис Джонсон пока что не может убедить в своей правоте не только руководство ЕС, но и британское политическое сообщество.

"Проблема заключается в том, что в британском обществе и, прежде всего, в политическом истеблишменте до сих пор нет четкого сценария развития событий. Мы не видим готовности политиков брать на себя ответственность ни за реализацию того проекта, что был подготовлен (экс-премьером ? ред.) Терезой Мэй, ни того проекта, который сейчас интенсивно готовит Борис Джонсон. Нельзя сказать, что проект Джонсона остался совсем без поддержки, но необходимого числа голосов в парламенте у него в любом случае нет", ? сказала Наталья Еремина в эфире радио Sputnik.

В Британии, по мнению политолога, потерян навык политического взаимодействия.

"Консолидированное мнение о том, что выходить надо ? оно есть. Нет единого мнения о том, как именно нужно выходить. Понятно, что со сделкой выходить лучше. Но в парламенте преобладает мнение, что та сделка, которую предлагают Британии, настолько невыгодна, что это еще хуже, чем выход вообще без сделки. По идее, британским политикам нужно было бы сейчас определиться, принять некое общее решение и всем политическим сообществом работать над его реализацией. Но навык политического взаимодействия в Британии, похоже, потерян. Нет понимания, что Brexit ? не политическая игра, а очень серьезная работа. А Брюссель ? очень неуступчивый переговорщик по отношению к британцам", ? отметила Наталья Еремина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/