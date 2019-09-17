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Нефть дешевеет после удорожания на 15%

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 1,32%, составив $62,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 1,01% — до $68,32 за баррель.

 

Накануне цены на нефть значительно выросли на фоне атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в беседе с ФАН оценил ситуацию.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Страна сократила производство нефти более чем вдвое.

Источник: https://russian.rt.com/business/news/668880-ceny-neft-snizhenie?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

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Категория: Новости / В мире

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