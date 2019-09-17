Почему Турция хочет расширить экономические связи с РФ? Мнение эксперта

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Турция хочет расширить экономическое партнерство с Россией. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов рассказал радио Sputnik, что определяет успешное развитие двусторонних отношений.

Россия и Турция могут развивать торгово-экономические отношения в металлургии, образовании и логистике, считает торговый советник посольства Турции в Москве Феридун Башер.

На круглом столе "Перспективы активизации российско-турецкого делового сотрудничества" он обратил внимание на растущую долю турецких компаний, открывающих магазины в России.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил довести товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов напомнил, что экономическое, военно-техническое и политическое сотрудничество между Россией и Турцией успешно осуществляется уже достаточно давно.

"Экономическое сотрудничество выгодно для обеих сторон и развивается в различных отраслях, номенклатура которых постоянно расширяется. Поэтому то, что говорит турецкая сторона про расширение сотрудничества, соответствует позиции стран", – отметил эксперт.

Среди наиболее важных отраслей двустороннего партнерства Борис Долгов назвал энергетическую сферу, где развиваются проект "Турецкий поток" и строительство АЭС "Аккую", а также военно-техническое направление, на котором последним успехом стала закупка Турцией новейших систем ПВО С-400 "Триумф".

По словам эксперта, сотрудничество Москвы и Анкары имеет исторические предпосылки и обусловлено, среди прочего, межрегиональным партнерством.

"Татарстан, Башкортостан и другие регионы России с тюркоязычным населением также имеют особые экономические и культурные связи с Турцией. Они участвуют в проекте "Тюркский мир", направленном на расширение сотрудничества между регионами двух стран", – обратил внимание Борис Долгов.

При этом эксперт отметил, что между Россией и Турцией пока есть определенные политические разногласия, прежде всего, в подходах к сирийскому конфликту. В то же время, по его мнению, последняя встреча лидеров России, Турции и Ирана в Стамбуле показала, что позиции стран по этой проблеме также сближаются.

Накануне Реджеп Тайип Эрдоган по итогам пятого саммита Россия-Иран-Турция в Анкаре заявил, что "появилась новая надежда на разрешение сирийского кризиса".

После трехсторонней встречи на высшем уровне президент РФ Владимир Путин отметил, что работа по формированию состава конституционного комитета Сирии почти завершена.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/