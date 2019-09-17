Без "старших товарищей". В Эстонии хотят общаться с Россией напрямую

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Эстония должна общаться с Россией напрямую и без посредников, считает эстонский президент Керсти Кальюлайд. В эфире радио Sputnik эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал, что стоит за этим желанием.

У Эстонии должна быть собственная роль в международных переговорах с Москвой и в связанных с Россией вопросах, считает эстонский президент Керсти Кальюлайд. По ее мнению, Эстония не может "оставаться страной, которая сама вообще не общается с Россией".

Это заявление эстонский президент сделала в ответ на просьбу прокомментировать растущую в Европе тенденцию к улучшению отношений с Кремлем.

По словам Кальюлайд, она сама внесла лепту в налаживание нормальных контактов с Россией, посетив в апреле 2019 года Москву и встретившись с российским лидером Владимиром Путиным, что, на ее взгляд, усилило эстонские позиции.

"Сегодня я чувствую, что поскольку я и сама внесла свой вклад в то, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации, и я могу высказывать наши мнения – французам или кому угодно – с заметно усиленных позиций", – отметила Кальюлайд, имея в виду взятую главой Франции Эммануэлем Макроном на себя в порядке личной инициативы роль посредника Запада в переговорах с Кремлем.

Вместе с тем, Кальюлайд подвергла критике предложение французского президента идти на примирение с Россией из-за ситуации на Украине и в Крыму, заявив, что Эстония не станет "подыгрывать" в этой ситуации своим партнерам и союзникам.

Заявление Кальюлайд прокомментировал в эфире радио Sputni эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

"Эстония, Латвия и Литва в свое время передали собственную внешнюю политику практически полностью под контроль "старших товарищей" и были этому очень рады. А сейчас появилась опасность, что "старшие товарищи" начнут договариваться с Россией. А ведь этнократические режимы в этих трех республиках могут существовать только в состоянии конфронтации с РФ. Поэтому Кальюлайд и говорит о необходимости налаживания контактов с Москвой, мол, чтобы голос Эстонии как голос "специалистов по России" звучал на Западе и влиял на принимаемые решения. Ведь, по ее словам, разговор нужен, но нельзя идти навстречу России. Так что здесь интересы правящих этнократических режимов очень четко прослеживаются", – считает Игорь Шишкин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/