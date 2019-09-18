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Иран ответил на угрозы США готовностью ответить на любые меры против Исламской республики. В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов оценил перспективы новой войны на Ближнем Востоке.

Иран в новом послании Вашингтону вновь отверг причастность к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и заявил о готовности "незамедлительно ответить" на любые действия против Исламской республики.

В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал мнение, что, несмотря на очередное усиление напряженности, риски большого конфликта на Ближнем Востоке сейчас минимальны.

"Угрозы стран друг другу – это словесная дипломатия, но до войны дело не дойдет. В данном случае мы сталкиваемся с политикой блефа, причем как с американской, так и с иранской стороны. Американцы не готовы к ведению прямых боевых действий. Их практика – действовать чужими руками, которых не находится. Например, недавний удар дронов по Саудовской Аравии сковал возможность ее маневрирования в регионе", – считает политолог.

По мнению Станислава Тарасова, резкие заявления Вашингтона и Тегерана можно считать следствием обострившихся противоречий внутри администрации США и провала плана французского лидера Эммануэля Макрона по иранскому урегулированию.

"Скорее всего, срываются переговоры между США и Ираном, где посредником выступает Париж. Трамп был уже близок к тому, чтобы пожать руку (президенту Ирана Хасану) Роухани. Но сорвалось из-за (противоречий Трампа и его советника по нацбезопасности Джона) Болтона. Мы имеем дело с постболтоновской реакцией, и в американской администрации еще много "болтонов": например, госсекретарь США Помпео", – считает политолог.

В ночь на 14 сентября объекты крупнейшей на нефтяном рынке компании Saudi Aramco атаковали дроны. В результате на предприятиях в Абкайке и Хурайсе начались пожары, повредившие, в том числе, оборудование по добыче топлива.

После ЧП Саудовская Аравия сократила нефтедобычу более чем вдвое – с 9,8 миллиона баррелей в сутки до 5,7 миллиона.

Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Салман 17 сентября заявил, что благодаря резервам поставки нефти вернулись на прежний уровень, а восстановление добычи сырья может занять две недели.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Официальный Вашингтон в лице госсекретаря Майка Помпео заявил, что не располагает свидетельствами атаки из Йемена, и обвинил в ударах по нефтяным объектам Иран.

В США считают, что дроны могли быть запущены из Исламской республики, облететь Персидский залив с севера, после чего атаковать саудовскую инфраструктуру. Иран все обвинения отрицает.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/