Эксперт: американцы опасаются "большого конфликта" с Ираном

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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки против саудовских нефтяных объектов. Профессор СПбГУ Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik представил свой прогноз развития ситуации.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты. Такое заявление, как сообщает РИА Новости, он сделал в ходе выступления в экспертном центре Heritage Foundation в Вашингтоне.

"После неспровоцированного нападения в эти выходные на ряд нефтяных объектов в Саудовской Аравии я заверяю вас, что мы готовы", ? сказал Пенс о готовности США к реагированию военными средствами.

По его словам, в Вашингтоне "изучают все данные".

"Мы консультируемся с союзниками, и президент определит, какие действия лучше всего предпринять в предстоящие дни", ? добавил Пенс.

Вице-президент подчеркнул, что если Иран совершил эту атаку, чтобы надавить на президента Дональда Трампа и заставить его отступить, то он потерпит неудачу.

Профессор СПбГУ Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Я бы в данном случае был осторожен в прогнозах, потому что Трамп, на мой взгляд, явно не хочет войны с Ираном... Другое дело, что в конгрессе США сейчас очень сильное антииранское лобби, в которое входят как демократы, так и республиканцы. И они активно критикуют Трампа за его слишком мягкое, на их взгляд, отношение как к Ирану, так и к Северной Корее, которых в США считают "странами-изгоями". И отставка (бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона) Болтона связана в какой-то мере с этим процессом, поскольку Трампу никак не удается преодолеть сопротивление этой влиятельной радикальной группировки в конгрессе", ? считает Александр Кубышкин.

Он напомнил, что Трамп изначально был противником масштабных военных интервенций за рубежом, а конфликт с Ираном, если он начнется, повлечет за собой непредсказуемые последствия.

"Иран располагает серьезными военными ресурсами, в том числе ракетами среднего радиуса действия. Между тем, американские военные базы (в регионе ? ред.) находятся в радиусе их досягаемости. И американцы, конечно, опасаются большого конфликта, который может иметь непредсказуемые последствия", ? заключил Александр Кубышкин.

В ночь на субботу на двух нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошли пожары в результате атак с воздуха. Позже представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что объекты Saudi Aramco атаковали 18 беспилотников и семь крылатых ракет.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом, заявили, что объекты атаковали бойцы их движения. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаке Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/