Аналитик: Эстония "запоздала" со своими рекомендациями Киеву

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В Европе устали от Украины, потому что Киев не следует советам ЕС по борьбе с коррупцией, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik политический аналитик Станислав Бышок.

В Европе устали от Украины, потому что Киев не следует советам Евросоюза бороться с коррупцией и олигархическим устройством, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинскому изданию "Европейская правда".

Так она ответила на замечание журналиста, что несмотря на поддержку, которую оказывает Киеву Таллин, в "более широкой Европе" все сильнее наблюдается усталость от Украины.

"Да. И причина усталости – в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика – менее олигархической и так далее", ? сказала Кальюлайд.

"Если свобода вашего общества не будет сопровождаться реальными изменениями, если мы не будем видеть реального прогресса в борьбе с коррупцией – вы не получите двух вещей: экономического роста и роста поддержки Запада", ? заключила Кальюлайд.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik высказал мнение, что президент Эстонии запоздала с этими замечаниями.

"В отличие от своего предшественника (президент Украины Владимир) Зеленский с самого начала начал делать шаги, направленные, в том числе, и на борьбу с коррупцией... И его антикоррупционные инициативы выражались не только в словах, как у (бывшего) президента (Петра) Порошенко, но и воплощались в жизнь. Закон о возможности импичмента президента, снятие депутатской неприкосновенности ? сейчас реализуется то, что Порошенко лишь обещал. В этом смысле замечания эстонского президента несколько запоздали ? их следовало сделать еще при предыдущем президенте, при котором Запад как раз и начал "уставать" от Украины", ? считает Станислав Бышок.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/