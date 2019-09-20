США ввели санкции против Национального банка Ирана

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.

"Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну", — сказал Трамп журналистам.Отвечая на вопрос о возможных военных мерах против Ирана, американский лидер заявил, что США "всегда готовы", сообщает Рейтер.В свою очередь, министр финансов Стивен Мнучин заявил, что Нацбанк был "последним источником средств" для Тегерана.

После объявления из Вашингтона директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов заявил РИА Новости, что Москва не считает односторонние санкции легитимными.

"На наши подходы к Ирану это не окажет влияния. <…> Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере", — сказал дипломат.

Национальный банк Ирана — крупнейший коммерческий финансовый институт в стране. Его активы в 2016 году оценивались примерно в 80 миллиардов долларов. У банка около трех тысяч отделений по всей стране.

Источник: https://ria.ru/