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Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.

"Они ведь даже не видели стенограмму разговора (Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским - прим. автор). Это тотальная охота на ведьм", - написал глава Белого дома в Twitter.

По словам Трампа, демократы решили испортить "важный и прекрасный день в ООН". Политик добавил, что подобные скандальные процессы портят репутацию США. Глава Белого дома выразил уверенность, что "призрак импичмента во главе с оппозиционной партией скорее усилит, чем уменьшит его политическую поддержку и позиции накануне выборов".Впервые об импичменте заговорили во время работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего якобы факты вмешательства Москвы в американскую предвыборную кампанию 2016 года. Однако Мюллер не нашел доказательств сговора, еще больше подстегнув демократов найти любой повод для импичмента. Удобным поводом для этого стала публикация газеты The Washington Post, в которой говорилось о том, что Трамп якобы оказывал давление на украинские власти, требуя от них в обмен на некие преференции начать расследование в отношении делового партнера Киева - Хантера Байдена, сына его потенциального соперника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Источник: https://rg.ru/