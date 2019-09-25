Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.
"Они ведь даже не видели стенограмму разговора (Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским - прим. автор). Это тотальная охота на ведьм", - написал глава Белого дома в Twitter.
По словам Трампа, демократы решили испортить "важный и прекрасный день в ООН". Политик добавил, что подобные скандальные процессы портят репутацию США. Глава Белого дома выразил уверенность, что "призрак импичмента во главе с оппозиционной партией скорее усилит, чем уменьшит его политическую поддержку и позиции накануне выборов".Впервые об импичменте заговорили во время работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего якобы факты вмешательства Москвы в американскую предвыборную кампанию 2016 года. Однако Мюллер не нашел доказательств сговора, еще больше подстегнув демократов найти любой повод для импичмента. Удобным поводом для этого стала публикация газеты The Washington Post, в которой говорилось о том, что Трамп якобы оказывал давление на украинские власти, требуя от них в обмен на некие преференции начать расследование в отношении делового партнера Киева - Хантера Байдена, сына его потенциального соперника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Источник: https://rg.ru/