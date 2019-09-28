Президент Грузии считает, что необходимо идти на диалог с Россией

/В мире/

Грузия должна пытаться использовать путь диалога и переговоров с Россией для решения существующих проблем, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В четверг МИД РФ сообщил, что 26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, была организована встреча при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности.

"Когда у страны есть такие проблемы как оккупированные территории, существует два пути: первый — это военный, от которого мы отказались, а второй — это путь дипломатии и переговоров. Нельзя, чтобы Грузия не пыталась использовать этот путь и была закрыта в себе", — заявила Зурабишвили журналистам в субботу, комментируя встречу министров.

Глава государства также приветствует реакцию Запада, страны которой позитивно оценили факт прошедшей встречи глав МИД двух стран. По словам Зурабишвили, "в Грузии нет русофобии".

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Об этом сообщает Рамблер.

Источник: https://news.rambler.ru/world/42905845/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink