Американист рассказал, почему военные США не отпускают сирийских беженцев

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Соединенные Штаты сорвали план по выводу сирийских граждан из лагеря беженцев "Рукбан" на границе с Иорданией, заявили российские и сирийские военные. Американист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik привел свою версию произошедшего.

План по выводу мирных жителей из лагеря беженцев "Рукбан" сорвался из-за невыполнения США взятых на себя обязательств, следует из совместного заявления межведомственных координационных штабов России и Сирии.

"Рукбан" ? лагерь сирийских беженцев, расположенный на сирийско-иорданской границе, находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танфе.

К настоящему времени удалось вернуть в свои дома половину жителей лагеря ? примерно 18 тысяч человек. Для решения проблемы в Дамаске поддержали разработанный ООН оперативный план по возвращению оставшихся беженцев. Он предусматривал их вывод партиями от двух до двух с половиной тысяч человек пятидневными циклами.

"Однако <...> 29 сентября на пункте пропуска Джлеб вместо более чем двух тысяч спланированных к эвакуации <...> сирийских граждан мы встретили всего 336 человек", ? говорится в заявлении.

По свидетельствам выбравшихся из лагеря, его так называемая администрация, а фактически члены подконтрольных США бандформирований, препятствует выходу беженцев под угрозой смерти, рассказали в координационных штабах.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что политика Соединенных Штатов в Сирии постепенно возвращается в те рамки, которые определяли ее до прихода к власти Дональда Трампа.

"Сейчас, когда идет довольно мощный "накат" на администрацию США в связи с запуском процедуры импичмента (в отношении президента Дональда Трампа), американская политика в Сирии все больше приобретает черты той политики, которую проводили Соединенные Штаты до прихода Трампа. Подход администрации Трампа заключался в том, что следует добиться победы над ИГИЛ*, а затем вывести американские войска из Сирии и после этого уже не оказывать большого влияния на те процессы, которые там происходят. Но поскольку этот курс напоролся на противодействие демократов, сейчас политика США возвращается в прежние контуры, которые определяли ее при (экс-президента США Бараке) Обаме ? с требованием ухода (президента САР Башара) Асада, с активной поддержкой сирийской оппозиции ? как политической, так и вооруженной, а также с курсом на фактическое расчленение Сирии", ? считает Владимир Васильев.

По его мнению, одной из целей процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа является возвращение к прежним параметрам внешней политики США.

"Процедура импичмента только по форме связана с узкими проблемами американо-украинских отношений. На самом деле противодействие Трампу внутри США продиктовано его позицией по самому широкому кругу внешнеполитических вопросов. И среди них сирийская проблема стоит, возможно, на одном из первых мест, поскольку именно там американская политика потерпела наиболее очевидный провал", ? полагает Владимир Васильев.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/