Российский СПГ атаковали рикошетом

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Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота.

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay. Хотя эти суда можно было бы эксплуатировать только на каботажных маршрутах внутри России, собеседники “Ъ” и юристы опасаются, что их все равно придется поставить на прикол на неопределенное время, пока санкции не будут сняты.

Проект «Ямал СПГ» может лишиться возможности использовать шесть танкеров Arc7, построенных совместным предприятием канадской Teekay и китайской Cosco. Таков эффект санкций США, наложенных 25 сентября на две входящие в группу Cosco компании — Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co и Cosco Shipping Tanker (Dalian). Санкции были введены за якобы перевозки иранской нефти. Вторая из этих компаний напрямую владеет 50% China LNG Shipping Limited (CLNG), вследствие чего CNLG также попадает под санкции. А сам CNLG владеет 50% в СП с Teekay, которое также теперь «соответствует определению заблокированного лица (blocked person) по правилам OFAC (управления контроля активов Минфина США.— “Ъ”)», следует из сообщения Teekay. Канадская компания заявляет, что ищет способы разрешения ситуации.

СП Teekay и Cosco должно было поставить проекту шесть судов: «Эдуард Толль», «Рудольф Самойлович», «Николай Евгенов», «Владимир Воронин» (уже работают), «Георгий Ушаков» (идет в Сабетту после испытаний) и «Яков Гаккель» (проходит испытания на верфи в Южной Корее).

Источник: www.kommersant.ru/