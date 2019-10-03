Военный эксперт рассказал, как США "затаскивают" в Европу боевую технику

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НАТО проведет в Европе крупнейшие со времен "холодной войны" учения, объявил американский конгрессмен Джон Гараменди. Военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik назвал цели этих учений.

НАТО проведет крупнейшие со времен "холодной войны" учения в Европе, заявил американский конгрессмен, член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди в четверг в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum).

"США с другими странами проведут крупнейшие со времен "холодной войны" европейские учения", ? сказал Гараменди, слова которого приводит РИА Новости.

Конгрессмен не уточнил сроков проведения учений. Он пояснил, что цель учений – "укрепление нашей обороны и взаимодействия союзников".

Гараменди добавил, что на учениях будет продемонстрирована американская поддержка европейским членам НАТО в их противостоянии с Россией. По его словам, Россия, глядя на эти учения, должна "даже не сомневаться в американской приверженности НАТО".

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что США настойчиво навязывают Европе противостояние с Россией в военной сфере.

"У европейских государств, по сути, нет суверенного плана формировать свою военную политику. Если в области внешней политики у них еще есть какие-то возможности для маневра, то в области военной политики они остаются ведомыми Соединенными Штатами... И никто в США особенно совета у европейских государств не спрашивает ? американцы будут себя вести так, как им хочется", ? сказал Алексей Подберезкин.

По его мнению, Соединенные Штаты под предлогом создания инфраструктуры для маневров перебрасывают к границам России свою боевую технику.

"Американцы готовы складировать заранее тяжелые вооружения на территории Европы, прежде всего бронетанковые, максимально приближая их к границе с Россией... После таких учений значительная часть задействованной на них тяжелой техники может остаться на территории Польши и прибалтийских государств. В этом смысле чем крупнее учения, тем больше можно "затащить" туда военной техники, и тем больше этой техники может остаться потом недалеко от границ России", ? сказал Алексей Подберезкин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/