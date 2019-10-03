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Трамп назвал импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал госпереворотом процедуру импичмента, объявленную демократами.

По мере того как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее - это не импичмент, а переворот, призванный отнять власть..., - заявил Трамп в одном из своих твиттов и затем продолжил в другом твитте, -....людей, их голос, их свободы, их вторую поправку, религию, вооруженные силы, пограничную стену и данные им Богом права как гражданина Соединенных Штатов Америки!".24 сентября 2019 г. палата представителей начала процедуру отставки Трампа, сообщали "Вести. Экономика".
Бывший вице-президент США, а сейчас один из лидеров предвыборной кампании 2020 г., Джо Байден, потребовал проведения расследования по поводу высказываний Дональда Трампа в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Трамп рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие адвокату Рудольфу Джулиани в деле о возможных коррупционных связях Байдена и его сына с администрацией прежнего президента Петра Порошенко.

Источник: www.vestifinance.ru

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Категория: Новости / В мире

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