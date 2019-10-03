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Одна из двух запущенных КНДР ракет достигла экономической зоны Японии
КНДР запустила две ракеты, одна из которых достигла экономической зоны Японии. Об этом в среду, 2 октября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Отмечается, что ракета упала в районе префектуры Симанэ.
«На данный момент никаких сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало. Мы продолжаем собирать информацию», — заявил Суга.
25 августа в Пхеньяне заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты.
Источник: https://iz.ru/