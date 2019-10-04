"Не знает или лукавит". Экс-депутат Рады о словах премьера про бедных

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Почти четверть граждан Украины живут за чертой бедности, заявил украинский премьер Алексей Гончарук. В эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб высказал свой взгляд на эту проблему.

Почти четверть граждан Украины живут за чертой бедности, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По данным Госстата, на 1 августа на Украине, без учета неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, проживают 41,99 миллиона человек.

По словам Гончарука, 10 миллионов украинцев живут за чертой бедности.

"На Украине очень много проблем, я не хочу на них сейчас останавливаться. Это и 10 миллионов людей, которые живут за чертой бедности, и разваленная инфраструктура, и проблемы с монополистами в энергетике", – заявил он в ходе встречи с представителями бизнеса, которую транслировал телеканал "Наш".

По заявлению Гончарука, новая программа кабмина направлена на экономический рост, чтобы исправить текущие показатели.

В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб прокомментировал заявление премьера.

"Раньше украинские власти достаточно умело переключали внимание с этих проблем на якобы войну с РФ. Тот гражданский конфликт, который идет на Донбассе, все время представлялся как война против России. Сегодня, когда наиболее острая стадия конфликта прошла, у людей сразу возникают другие вопросы: совершенно непомерные тарифы, абсолютно низкие зарплаты, отсутствие нормальной работы. Все это сегодня начинает выходить на первый план. Премьер-министр не может не реагировать", – сказал Александр Голуб.

Однако, по его мнению, цифры, озвученные премьером, явно занижены.

"Тут надо разобраться: либо он еще до конца не проинформирован о том, что происходит в стране, либо он лукавит. Людей, которые живут сегодня за чертой бедности или на этой черте, гораздо больше. Я думаю, что их не менее 50 процентов. Поэтому задачи, которые стоят перед правительством, гораздо больше и глобальнее, чем сегодня могут представить себе чиновники. Но, к сожалению, в тех программах, которые они до сих пор представляли, эта проблема не обозначена, деньги на ее ликвидацию не предусмотрены. Да и сам (президент Украины Владимир) Зеленский не обладает стратегией решения этой достаточно серьезной проблемы", – считает Александр Голуб.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/