В Иране задержали российскую журналистку по подозрению в шпионаже

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Союз журналистов России делает все возможное, чтобы получить подробную информацию о том, что произошло с Юлией Юзик в Иране. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Союза журналистов России, член исполнительного комитета Международной федерации журналистов Тимур Шафир.

Ранее стало известно, что российскую журналистку Юлию Юзик задержали по подозрению в шпионаже в Иране. Об этом сообщила ее дочь в фейсбуке с аккаунта журналистки. Журналист Борис Войцеховский сообщают, что Юзик обвиняют в сотрудничестве с Израилем, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

«Мы занимается этим вопросом, находимся на связи с Международной федерацией журналистов, с нашими дипломатическими представителями и с коллегами в Иране. Мы выясняем вопрос, пытаемся пролить свет на то, что действительно там произошло, получить подробную информацию о том, что нам необходимо делать дальше. Надеемся, что в течение дня будет более подробная информация. Ситуация осложняется тем, что пятница – выходной день в Иране», – рассказал Тимур Шафир.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/