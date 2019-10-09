Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.

Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей большой и непревзойденной мудрости посчитаю выходящим за рамки, я развалю экономику Турции, - написал американский лидер.

Глава Белого дома также добавил, что Турция должна нести ответственность перед пленными террористов из "Исламского государства" (запрещена в РФ). Трамп назвал США "великой страной" и заявил о, что они сделали в борьбе с терроризмом "намного больше, чем кто-либо мог ожидать".

Источник: https://piter.tv/