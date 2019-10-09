CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу

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Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.

Об этом информирует CNN со ссылкой на источник.

Ранее в палате представителей США выразили обеспокоенность тем, что администрация «рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Как отметили в конгрессе, договор даёт возможность США и их «союзникам и партнёрам в Европе следить за военными перемещениями в России».

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН прокомментировал возможный выход США из этого соглашения.

Договор по открытому небу установил режим невооружённых наблюдательных полётов над территориями подписавших его государств.

В частности, документ определяет квоты для наблюдательных полётов, уведомление о пунктах въезда, технические детали и инспекцию аппаратуры наблюдения.

Источник: https://russian.rt.com/