"Государственная измена": в КНБ прокомментировали приговор политологу

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В КНБ РК прокомментировали приговор известному казахстанскому политологу, эксперту по Китаю Константину Сыроежкину, который был осужден на 10 лет колонии особого режима, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"7 октября 2019 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы гражданин Республики Казахстан Сыроежкин Константин Львович, 1956 г.р., признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 175 ч.1 УК РК «Государственная измена» и осужден к 10 годам лишения свободы", - говорится в сообщении комитета.

Ранее о вынесении судебного вердикта сообщил президент общественного фонда Liberty Галым Агелеуов. Он рассказал, что китаеведа арестовали в феврале текущего года. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. В результате, Константина Сыроежкина признали виновным и приговорили к 10 годам тюрьмы.

По сведениям Агелеуова, осужденный на протяжении всего процесса не признавал своей вины. Заслушав решение, он заявил, что не намерен обжаловать приговор, оставив его "на совести властей".

Информация об обвинении в госизмене известного политолога появилась в СМИ в мае 2019 года. С санкции суда он был арестован.

Источник: https://www.nur.kz/1821482-gosudarstvennaa-izmena-v-knb-prokommentirovali-prigovor-politologu.html?utm_source=onesignal&utm_medium=webpush