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Трамп сообщил о подготовке санкций против Турции

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с Конгрессом работает над введением санкций против Турции. Об этом американский лидер написал в Twitter 13 октября.

Трамп сообщил, что работа ведется вместе с сенатором Линдси Грэмом и другими членами Конгресса, в том числе представителями Демократической партии.

Речь идет о введении «мощных» санкций против Турции, отметил он. Министерство финансов уже готово к принятию ограничительных мер, возможно, потребуется дополнить законодательство. Трамп отметил, что по поводу санкций существует «большой консенсус».

9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии против курдских формирований и боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России). Из-за военных действий Трамп приказал американским войскам покинуть северную часть Сирии. Германия и Франция уже заявили, что прекращают поставки вооружения Анкаре.

Источник: https://news.mail.ru/politics/39076848/?from=push

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Категория: Новости / В мире

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